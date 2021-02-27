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بالصور.. أولياء الأمور في انتظار أبنائهم أمام لجان الامتحانات ببورسعيد

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بالصور.. أولياء الأمور في انتظار أبنائهم أمام لجان الامتحانات ببورسعيد بالصور.. أولياء الأمور في انتظار أبنائهم أمام لجان الامتحانات ببورسعيد

مصراوي Masrawy

09:35 ص السبت 27 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تواجد أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، أمام مقار لجان الامتحانات، انتظارًا لأبنائهم الذين يؤدون امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي اللغة العربية والأحياء إلكترونيًا وورقيًا لمن لم يتسلم "التابلت المدرسي".

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط لجان امتحانات الصف الأول الثانوي، لتأمين سير العملية الامتحانية، وانتشرت دوريات ثابتة ومتحركة بكافة أحياء المحافظة، في ظل انتشار رجال المرور لتيسير حركة السيارات ومنع التكدس مروري.

وبدأ امتحان اللغة العربية الساعة 9 صباحًا فيما يبدأ امتحان الأحياء الساعة 11 ونصف ولمدة 45 دقيقة.

ويسمح لطلاب المرحلة الثانوية في الامتحانات الإلكترونية استخدام خاصية تقسيم الشاشة للاطلاع على الكتب الـpdf والمصادر المتاحة كون أن الامتحان بنظام الـ"open book".

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