جامعة الزقازيق تنعى رئيسها السابق الدكتور خالد عبدالباري

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الشرقية – فاطمة الديب:

نعت جامعة الزقازيق، الدكتور خالد حسن عبدالباري، الرئيس السابق للجامعة والأستاذ المتفرغ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري والرئيس الأكاديمي لجامعة "هيرتفوردشاير" البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي وافته المنية فجر اليوم السبت.

وقالت الجامعة، في بيانٍ لها، إن الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين والطلاب بالجامعة، يتقدمون بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه خير الجزاء.

وأشار البيان، إلى أن الدكتور خالد عبدالباري خدم وطنه وجامعته، وكان صاحب رسالة إنسانية أفنى حياته في خدمة الناس.