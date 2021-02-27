إصابة شاب بطلق ناري أثناء العبث بسلاح ناري في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب شاب بطلق ناري في البطن أثناء عبثه بسلاح ناري، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "ف. ع" 30 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز مصابًا بطلق ناري بالبطن فتحة دخول من الناحية اليمنى، وأخرى خروج بالظهر، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد المصاب أنه أثناء تواجده بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

جرى ضبط السلاح الناري "فرد روسي محلي الصنع"، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.