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القضاء الإداري يحسم موقف انتخابات الصحفيين الأحد.. وطعن جديد يطالب بوقفها

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القضاء الإداري يحسم موقف انتخابات الصحفيين الأحد.. وطعن جديد يطالب بوقفها القضاء الإداري يحسم موقف انتخابات الصحفيين الأحد.. وطعن جديد يطالب بوقفها

مصراوي Masrawy

08:00 ص السبت 27 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

تنظر محكمة القضاء الإداري، مطلع الأسبوع المقبل، الطعنين المقدمين لوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والمقرر إقامتها يوم 5 مارس المقبل.

وعلم "مصراوي" من مصادر صحفية، أن سيد عباس، الصحفي بجريدة الجمهورية، تقدم بطعن جديد لوقف الانتخابات، بالإضافة إلى الطعن المقدم من أيمن مصطفى الصحفي بجريدة الصباح، والذي حددت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد المُقبل لنظره والبت فيه.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الأربعاء، من الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.

وأكد الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، أن اللجنة مستمرة في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لحين صدور حكم القضاء الإداري يوم الأحد المُقبل.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين، الدعوة للزملاء الصحفيين المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، في العاشرة صباح الجمعة 5 مارس 2021، إعمالًا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وأكد مجلس النقابة أن جدول الأعمال سيتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مارس 2019، والتصديق على تقرير النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

كما يتضمن جدول الأعمال، إجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.

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