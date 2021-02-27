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تفاصيل إنقاذ حياة مصاب بكسر بالجمجمة وقطع بأغشية المخ في مستشفى العامرية العام

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تفاصيل إنقاذ حياة مصاب بكسر بالجمجمة وقطع بأغشية المخ في مستشفى العامرية العام تفاصيل إنقاذ حياة مصاب بكسر بالجمجمة وقطع بأغشية المخ في مستشفى العامرية العام

مصراوي Masrawy

07:38 ص السبت 27 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:
نجح فريق طبي بمستشفى العامرية العام، في إجراء جراحة دقيقة لشاب أصيب بكسر في الجمجمة وقطع بأغشية المخ إثر تعرضه لحادث مروي في الإسكندرية.

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن شابًا فى العقد الثالث من العمر كان تعرض لحادث طريق في 13 فبراير الجاري، نتج عنه إصابات بكسر منخسف بالجمجمة ومحجر العين العلوى الأيمن وقطع بأغشية المخ.​

أضاف وكيل الوزارة في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن المريض جرى حجزه منذ يوم الحادث بالعناية المركزة بالمستشفى، ثم نُقل إلى قسم الرجال تمهيدا لإجراء جراحة كبرى حيث جرى تجهيزه على مدار نحو ١٠ أيام للجراحة التي أجراها كل من الأطباء أحمد الزبيق وكريم رزيقة وأحمد هشام ومحمود جمال.

وقال الدكتور مصطفى الطويل، مدير مستشفى العامرية العام إنه جرى الاستعانة بجراحين المخ والأعصاب وجراحين الوجه والفكين الذين نجحوا في رفع الجزء المنخسف من عظام الجمجمة وإصلاح أغشية المخ وترقيعها وإصلاح محجر العين بواسطة تركيب وتثبيتها بواسطة مسامير متناهية الصغر فى عملية استغرقت أكثر من 4 ساعات.

وأشار مدير المستشفى إلى أن حالة المريض مستقرة وفي تحسن، حيث تمكن بعد استفاقته من تناول الطعام والتحدث إلى الطاقم الطبى، مبينا أنه لايزال تحت المتابعة من أطباء المستشفى لحين إتمام الشفاء.

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