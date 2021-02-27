البحث عن فضيحة.. عامل ينهي ارتباطه بخطيبته بخطفها واغتصابها في كفر الشيخ

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كفر الشيخ- إسلام عمار:

قرر المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، إرسال أوراق قضية عاطل يقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، متهم بخطف، واغتصاب فتاة اقل من 18 عامًا، إلى محكمة استئناف طنطا، تمهيدًا لصدور قرار بإحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمعاقبته حول التهمة الموجهة إليه.

وكان المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، تلقى مذكرة من نيابة سيدي سالم، تحمل رقم 2718 تفيد بإنهاء التحقيقات التي أجراها عمر كمال، وكيل النيابة، مع المدعو "م.إ.ع"، 26 عامًا، عاطل، وتحتوي على اعترافات المتهم المذكور باغتصاب طفلة لا يتعدى عمرها 15 عامًا، من خلال مواقعتها جنسيًا بعد خطفهًا، وكذا الأستماع لأقوال الشهود، وللمجني عليها، ووالدها، وغيرها من دلائل تؤكد صحة الواقعة.

تعود التفاصيل عندما تقدم "ع.ا"، فلاح، ويقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، ببلاغ إلى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، متهمًا من خلاله العاطل المذكور بخطف ابنته 15 عامًا، إلى منزله بعلم والدته، وتعدى عليها جنسيًا، محدثًا بها الإصابة بتهتك في غشاء البكارة، وكذا إصابتها بضرر نفسي.

ووفق أقوال الأب في بلاغه أوضح أن إحدى السيدات تواصلت مع صديق له أخبرته بوجود إبنته عندها وفي حالة إعياء شديد، وكان المتهم العاطل اودعها عندها فترة مؤقتة، وبتوجهه إليها استلم ابنته وتوجه بها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وتبين إصاباتها وفق ما سبق ذكره.

القي القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، لارتباطه بها عاطفيًا، وفي نفس الوقت لإجبار والدها على زواجها منه، بعد إنهاء خطوبته منها بسبب تعاطيه المخدرات.

وأكد المتهم في اعترافاته من خلال تحقيقات النيابة أنه خطف المجني عليها كرهًا عنها، وأقتادها إلى منزله الكائن في نفس القرية، ومكثت لديه مدة 48 ساعة، اعتدى عليها جنسيًا مرتين، وعند شعوره بمحاولة أسرتها البحث عنها لديه، قرر نقلها إلى إحدى السيدات لتمكث معها فترة مؤقتة حتى لا يثير الشكوك نحوه، ولم يستمر الأمر طويلا حتى القي القبض عليه.

قُيدت الواقعة بالمحضر رقم 7911 لسنة 2020 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وجرى قيدها بالقضية رقم 2363 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة سيدي سالم.​