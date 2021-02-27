إصابة ٣٠ حالة و٧ وفيات بفيروس كورونا في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، مساء الجمعة، في بيان صحفي، عن رصد ٣٠ حالة إصابة ايجابية بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين ٣٠١ حالة إيجابية وتعافى ٣٤ حالة جديدة خلال الأسبوع المنقضي ليصل إجمالي حالات التعافي لـ ٢٠٤ حالة، كما أعلنت اللجنة عن وفاة ٧ حالات بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير الماضي ٣١ حالة وفاة.



ومن جانبه أشار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء قطاعات التعليم العام والأزهري والجامعي استعداداتها لامتحانات نصف العام الدراسي وتعقيم وتطهير المدارس والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد الزملوط، على تكثيف عمل لجان المرور اليومية على المستشفيات لتقييم ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية ورصيد أسطوانات الاكسجين والذي جرى دعمه باحتياطي يكفي لمدة ١٥ يوماََ وكفاءة شبكات الغاز على مستوى المحافظة ورفع تقارير يومية بالموقف للجنة الأزمة الرئيسية.

وشدد الزملوط، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة لعدم التعرض للعقوبات التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار الفيروس، محذرًا من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية.

ونوه الزملوط، إلى تواصل إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز، مذكرًا ببدء تفعيل قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز ونوابهم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية.

وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.

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