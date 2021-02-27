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تعطل قطار وسط الظلام يثير مخاوف الركاب في كفر الشيخ

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تعطل قطار وسط الظلام يثير مخاوف الركاب في كفر الشيخ تعطل قطار وسط الظلام يثير مخاوف الركاب في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

03:24 ص السبت 27 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:
شهد مركز كفر الشيخ، الجمعة، تعطل القطار القادم من محافظة الإسكندرية إلى محطات كفر الشيخ، وسط الظلام الدامس، بناحية محطة قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، ما أدى إلى إصابة عددًا من الركاب، وخاصة السيدات، والفتيات، بالخوف والفزع.

وكانت إدارة محطة كفر الشيخ الرئيسية، رصدت من الخدمات الخاصة بالسكة الحديد في محطة قرية المرابعين، تعطل القطار القادم من محافظة الإسكندرية، والقائم من محطة قطار كفر الشيخ، بناحية محطة قطار قرية المرابعين، وذلك أثناء توجهه إلى محطة بيلا.

وأكد مصدر مسئول بالسكة الحديد في كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، أنه جرى إخطار إدارة محطة قطار بيلا، بتعطل القطار ووفق ذلك جرى إرسال ونش إلى مكان تعطل القطار، وجرى سحبه إلى محطة قطار بيلا دون أي مشاكل، فيما تبين أن سبب توقف القطار عطل فني في الجرار.

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