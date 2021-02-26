البابا تواضروس يعلن تشكيلًا جديدًا للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال بيان للكنيسة الأرثوذكسية اليوم الجمعة، إنه منذ اختار الله قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي، كان العمل المؤسسي أحد أهم أدواته في رعاية شعب الكنيسة، ومن هذا المنطلق، عين قداسته متحدثًا رسميًا للكنيسة القبطية الارثوذكسية في 20 سبتمبر 2013 كما أسس المركز الإعلامي للكنيسة القبطية في 18 نوفمبر 2013.

وأضاف البيان: "اليوم وقد مرت سبعة أعوام ونصف من العمل الجاد والمستنير، نمت وامتدت الخدمات التي يباشرها المركز الإعلامي. ومن منطلق مبدأ التغيير الذي ينتهجه قداسة البابا ومن أجل مزيد من التخصص، أعاد قداسة البابا تشكيل العمل في المركز الإعلامي ليشتمل على 5 أقسام متخصصة لتباشر العمل الإعلامي الخاص بالكنيسة في القترة المقبلة، ليكون بالشكل التالي":