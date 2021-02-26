ضبط 9 كيلو مخدرات و3 مجرمين شديدي الخطورة بالقناطر

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، 10 متهمين بالاتجار في المخدرات، هاربين من أحكام و شديدي الخطورة خلال حملة أمنية بالقناطر، وأمرت بحبسهم والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بشن حملة مكبرة بمدينة القناطر، لضبط الخارجين عن القانون.

أسفرت الحملة عن ضبط 6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بلغت 2 كيلو جرام مخدرات متنوعة.

كما جرى ضبط 7 كيلو أستروكس، و460 ألف جنيه، و200 جرام حشيش، وبندقية خرطوش، و3 هاربين من جنايات "شديدي الخطورة"، وعددًا من الهاربين من تنفيذ الأحكام،

تحرر المحاضر اللازمة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.