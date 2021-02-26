أخبار عاجلة

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع -
مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

النيابة تأمر بحجز نجل شقيق رجل أعمال شهير لتسببه في وفاة طالب

Print
النيابة تأمر بحجز نجل شقيق رجل أعمال شهير لتسببه في وفاة طالب النيابة تأمر بحجز نجل شقيق رجل أعمال شهير لتسببه في وفاة طالب

مصراوي Masrawy

11:01 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتب ـ محمود سعيد:

أمرت النيابة العامة بقصر النيل، بحجز نجل شقيق رجل أعمال شهير 24 ساعة لحين ورود التحريات في اتهامه بصدم سيارة ملاكي ما أدى لوفاة طالب داخلها.
كما أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت الواقعة.
وكان مصدر أمني ، أفاد بورد بلاغ لقسم شرطة قصر النيل بقيادة حسام العشماوي رئيس مباحث قصر النيل، مفاده وقوع حادث اصطدام بين سيارتين ما أسفر عن وفاة طالب.
بالانتقال والفحص بقيادة العقيد وائل غانم مفتش مباحث فرقة الغرب تبين أن قائد السيارة هو نجل شقيق رجل أعمال شهير ، كما تبين أنه اصطدم بسيارة ملاكي تقل أسرة، وأسفر الحادث عن وفاة الطالب جراء شدة الاصطدام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية