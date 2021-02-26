النيابة تأمر بحجز نجل شقيق رجل أعمال شهير لتسببه في وفاة طالب

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مصراوي Masrawy

كتب ـ محمود سعيد:

أمرت النيابة العامة بقصر النيل، بحجز نجل شقيق رجل أعمال شهير 24 ساعة لحين ورود التحريات في اتهامه بصدم سيارة ملاكي ما أدى لوفاة طالب داخلها.

كما أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت الواقعة.

وكان مصدر أمني ، أفاد بورد بلاغ لقسم شرطة قصر النيل بقيادة حسام العشماوي رئيس مباحث قصر النيل، مفاده وقوع حادث اصطدام بين سيارتين ما أسفر عن وفاة طالب.

بالانتقال والفحص بقيادة العقيد وائل غانم مفتش مباحث فرقة الغرب تبين أن قائد السيارة هو نجل شقيق رجل أعمال شهير ، كما تبين أنه اصطدم بسيارة ملاكي تقل أسرة، وأسفر الحادث عن وفاة الطالب جراء شدة الاصطدام.