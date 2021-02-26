"تعليم الليث" يشارك بـ 3 مشاريع في معرض إبداع للعلوم والهندسة 2021

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تقام التصفيات الختامية عن بعد بتنظيم من مؤسسة (موهبة) بالشراكة مع الوزارة

تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة بقسمي الموهوبين "بنين" وقسم الموهوبات "بنات" بثلاثة مشاريع علمية ضمن فعاليات التحكيم الافتراضي للتصفيات الختامية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة ( إبداع 2021م) والتي تقيمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) عن بعد بالشراكة مع وزارة التعليم يوم غد السبت.

وتفصيلاً، يشارك في الفعاليات (١٥٠) مشروعاً علمياً لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة و الثانوية على مستوى المملكة، فيما جاءت مشاركة إدارة التعليم بالليث بعد نجاح طلابها وطالباتها، في اجتياز مرحلة التحكيم الإلكتروني على مستوى المملكة ، وانطباق معايير و ضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهلة.

والمشاركون هم:

- الطالب أنس بن عمران بن علي القرشي المالكي

المدرسة : ثانوية الليث

المجال : علوم النبات

- الطالبة روان أحمد علي العصماني المالكي

المدرسة : ثانوية أضم

المجال : الكيمياء

- الطالبة أميرة عبدالله أحمد البركاتي

المدرسة : المتوسطة الأولى بالليث

المجال : الكيمياء

ومن جانبه، كلف مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، مشرف رعاية الموهوبين في الليث “حسين بن حسين المالكي”، للإشراف على مشاركة الطالب المشارك ، كما كلف مشرفة رعاية الموهوبات بمكتب التعليم بأضم الأستاذة “حميدة بنت عبدالله المالكي” ، للإشراف على مشاركة الطالبتين المشاركتين .

و عبر مدير التعليم عن بالغ فخره واعتزازه وسعادته بهذه المشاركة، حيث امتدح مستوى الأعمال التي يشارك بها طلاب وطالبات الإدارة، وقال إننا نتطلع من خلالها إلى تحقيق مراكز متقدمة في أكبر تظاهرة علمية و إبداعية على مستوى الوطن ترعى الموهوبين و الموهوبات ، معبراً عن طموح إدارته في تحقيق الفوز و التأهل لتمثيل الوطن على المستوى العالمي بإذن الله.

وحث "الحازمي" المشاركين والمشاركات بالظهور بالمظهر المشرف الذي يرفع من مستوى مشاركة الإدارة في المحافل العلمية و التنافسية ، وأوصاهم بأهمية التفاعل الإيجابي مع كل فعاليات ومجريات التحكيم الافتراضي للمسابقة.الليث تعليم الليث وزارة التعليم محافظة الليث