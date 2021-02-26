بالصور.. شاب يمزق وجه والدته ويعتدي على والده بسكين في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

اعتدى شاب بقرية الأورمان في طلخا بمحافظة الدقهلية على والديه للمرة الثانية، ما أدى لإصابة الأبوين بشكل بالغ.

وسبق واعتدى الابن على والديه وطردهما من المنزل، وأشعل النيران في ملابسهم لكتابة المنزل باسمه.

وكان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول "فايزة ا"، 52 عامًا، ربة منزل، وزوجها "عبدالعزيز. ز"،57 عامًا، مصابين بجروح بأنحاء متفرقة من الجسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبسؤال المصابين أكدوا إقدام ابنهم "محمود" 30عامًا، بالاعتداء عليهما بالضرب، لرغبتهما في بيع المنزل ورفضهما التنازل عن البيت له.

فيما حرر الابن محضرًا بقسم شرطة طلخا رفقة زوجته، اتهم فيه والديه بالاعتداء عليه وإصابته ومحاولة طرده من المنزل.

حرر عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وقالت الأم المتعدي عليها، إن ابنها سبق واعتدى عليها خلال شهر يونيو الماضي بالضرب وأحدث بها وزوجها عدة إصابات وحرر عن ذلك المحضر رقم 5152 لسنة 2020 إداري طلخا، إلا أنها تنازلت خوفًا من حبسه.

وأضافت الأم، أن ابنها حطم محتويات المنزل وأخرج الملابس والطعام إلى الشارع وأشعل فيها النيران.

وتابعت الأم: " قررنا أنا وزوجي بيع المنزل بعد أن ضاق بنا الحال على أن نقطن في شقة بالإيجار وأحضرنا سمسار اليوم بصحبة مشترين للمعاينة، وفور أن شاهد ابني السمسار انهال علينا ضربا بواسطة سكين.