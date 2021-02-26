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نيبينزيا: لا أساس للحفاظ على آلية نقل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

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نيبينزيا: لا أساس للحفاظ على آلية نقل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا نيبينزيا: لا أساس للحفاظ على آلية نقل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

جي بي سي نيوز:- أعلن مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لا ترى أساسا للحفاظ على آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس: "إذا كان علينا أن نتخذ قرارا حول تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود غدا، فأعتقد أننا لن نجد أسسا للحفاظ عليها. ومن المهم أن يدرك جميع من يهتمون بتمديد عمل الآلية، أن الوقت قليل وعلينا أن نعمل كثيرا".

وأضاف: "لن نتمكن من أن نكتفي بإجراءات جزئية".

وشدد نيبينزيا على أهمية نقل المساعدات الإنسانية إلى إدلب عبر الأراضي التي تسيطر عليها السورية، وليس فقط عبر الحدود.

وأشار إلى أن المساعدات التي تنقل عبر الحدود تبقى لدى الإرهابيين الذين يستفيدون منها.

كما لفت نيبينزيا إلى أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود تسببت بتوزيع غير متكافئ للمساعدات مما أسفر عن نسبة مرتفعة من السكان الذين يعانون من الجوع في شمال غربي سوريا.

وأضاف أن لدى روسيا تساؤلات بشأن كيفية توزيع اللقاحات التي خصصتها الأمم المتحدة.

يذكر أن روسيا كانت تدعو للتخلص من آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود من دون التوافق مع حكومة البلاد، مشيرة إلى أن الآلية كانت مؤقتة أصلا ولم تعد ضرورية مع استعادة الحكومة السورية السيطرة على معظم أراضي البلاد.

المصدر: تاس

جي بي سي نيوز

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