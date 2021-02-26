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وفاة موظفة سقطت عليها "سقالة" داخل حرم جامعة الإسكندرية

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وفاة موظفة سقطت عليها "سقالة" داخل حرم جامعة الإسكندرية وفاة موظفة سقطت عليها "سقالة" داخل حرم جامعة الإسكندرية

مصراوي Masrawy

08:44 م الجمعة 26 فبراير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

لفظت موظفة بجامعة الإسكندرية، أنفاسها الأخير اليوم الجمعة متأثرة بإصابتها في شهر نوفمبر الماضي، إثر سقوط "سقالة" عليها أثناء سيرها بالحرم الجامعي خلال أعمال الترميم والتطوير التي تجري بمجمع الكليات الطبية.

وقال الدكتور وائل نبيل، عميد كلية طب الإسكندرية، إن الموظفة والتي كانت تعمل بكلية الطب، وأثناء توجهها لعملها في نوفمبر الماضي، سقطت عليها سقالة بكلية طب الأسنان وجرى نقلها إلى المستشفى.

وأكد نبيل، في تصريح له اليوم، أن الجامعة والكلية قدمتا للموظفة الرعاية طوال فترة علاجها إلى أن توفاها الله اليوم.

وفي ذات السياق، تقدمت نقابة المهن العلمية بالإسكندرية، بالعزاء لأسرة الموظفة ضحية الحادث، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

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