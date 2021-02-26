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إحباط محاولات تهريب أجهزة لاسلكي ومستلزمات طبية بنويبع- صور

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إحباط محاولات تهريب أجهزة لاسلكي ومستلزمات طبية بنويبع- صور إحباط محاولات تهريب أجهزة لاسلكي ومستلزمات طبية بنويبع- صور

مصراوي Masrawy

08:31 م الجمعة 26 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع بجنوب سيناء، محاولات تهريب 6 أجهزة لاسلكي و2 تلسكوب وكمية من المستلزمات الطبية، بالمخالفة لقوانين الاتصالات والجمارك والاستيراد والتصدير.

جاء ذلك عقب الاشتباه في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب " ا. م.ع"، والمحمولة على السيارة رقم "7938/8412"، والأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب "ف. ف" والمحملة على السيارة رقم "60/20442" .

وجرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الأمتعة والحقائب الخاصة بالمذكورين، وتبين وجود 40 عبوة أدوات وتركيبات خاصة بطب وجراحة الأسنان مخبأة في أمتعة الراكب الأول، و300 منظم غاز معبأة داخل 34 بالطو حريمي، و 2 تلسكوب فلكي و6 جهاز لاسلكي micro Talk محظور دخولها البلاد.

وبلغت قيمة المضبوطات 100 ألف و 500 جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي يحملان أرقام 4 و 5 لسنة 2021.

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