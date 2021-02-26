شاب يدهس شقيقته بالسيارة بسبب خلاف على الميراث في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لضبط شاب؛ متهم بالشروع في قتل شقيقته ودهسها بسيارته، بسبب خلافات حول الميراث بقرية "المناجاة الكبرى" بالحسينية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أسرة "نهلة.ا.ا" 48 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بقرية "المناجاة الكبرى" بالحسينية، يتهمون فيه شقيقها "أحمد" 35 عامًا، بالشروع في قتلها ومحاولة دهسها بسيارته.

ورصدت الكاميرات الحادث الذي أسفر عن إصابة السيدة بجروح وكسور، ولاذ شقيقها بالهرب حال تدخل المارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4247 جُنح الحسينية لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.