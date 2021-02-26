متحف شرم الشيخ يشارك طلاب المدارس بجولات افتراضية- صور

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ الدولي، إن إدارة المتحف بثت 10 جولات افتراضية عن بعد عبر برنامج TEAMS)) على مدار 3 أيام، لاستكشافات محتويات المتحف بالمشاركة مع معلمي المدارس بمدينة شرم الشيخ ونحو 200 طالب وطالبة.

وأكد مدير متحف شرم الشيخ في تصريح له اليوم الجمعة، أن الدكتور شنودة رزق الله، وكيل المتحف، هو من أدار هذه الجولات الافتراضية.

وأكد مدير المتحف، أن الجولات الافتراضية يقدمها مجموعة من أمناء المتاحف المتخصصين في هذا النوع من الجولات التعليمية المتخصصة، والذي يتوافق مع المناهج التعليمية للطلاب، بما يمكن من ربط المناهج الدراسية بالمقتنيات.