تفريغ 33 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 27 سفينة، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس، وانتعاشة حركة الملاحة، اليوم الجمعة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم، أن حركة الصادر من البضائع، تضمنت 7432 طن فوسفات و13600 طن يوريا، و1410 طن رمل و5600 طن كوارتز.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 33748 طن ذرة، و7950 طن خردة و1313 طن خشب زان، و7796 طن فول و4585 طن عدس و3500 طن حديد، و900 طن زيت طعام و20617 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86531 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 88858 طنًا.