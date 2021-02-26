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القصير وفودة يتفقدان ميناء الصيد بمدينة الطور ومصنع الثلج-صور

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القصير وفودة يتفقدان ميناء الصيد بمدينة الطور ومصنع الثلج-صور القصير وفودة يتفقدان ميناء الصيد بمدينة الطور ومصنع الثلج-صور

مصراوي Masrawy

06:47 م الجمعة 26 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

اختتم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة اليوم الجمعة زيارته لمدينة الطور، بتفقد ميناء الصيد البحري ومصنع الثلج، والتقى بالصيادين واستمع لمطالبهم.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن ميناء الصيد البحري بطور سيناء جرى إدراجه بخطة التنمية الاقتصادية في عام 2015 ، وتقوم هيئة موانئ البحر الأحمر بتنفيذ أعمال التطوير المطلوبة على مراحل، وجرى الانتهاء من مرحلة التطوير الأولى وتتضمن، تطوير الرصيف البحري بطول 230 متر، لاستيعاب ضعف المراكب الحالية، ومبنى إداري من طابقين على مساحة 80 مترًا، ومبنى لخدمة الصيادين من طابقين على مساحة 100متر، وتطوير المرافق (مياه، صرف صحي، اتصالات وسنترال، كهرباء، منظومة مراقبة).

وأكد أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية وتتضمن رفع كفاءة مركز تجميع الأسماك، رفع كفاءة مبنى القزق الميكانيكى والورش، وإنشاء ورش جديدة، وإنشاء مصنع ثلج البلاطات بمساحة 250 مترًا، وحتى الآن لم يجري البدء في المرحلة الثالثة.

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