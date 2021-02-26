بحضور وزير الزراعة.. توزيع شتلات مجانية على المزارعين بجنوب سيناء- صور

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جنوب سيناء- رضا السيد:

وزع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شتلات الخضروات والفاكهة مجانًا على المزارعين بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، خلال افتتاح وحدة مركز الصحراء لأقلمة الشتلات وتقديم الدعم الفني للمزارعين بمدينة الطور، يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وقال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء، إن وحدة أقلمة الشتلات أقيمت على مساحة 2000 متر مربع، ومنزرعة بشتلات للخضروات.

وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء، أن المزرعة تتضمن شتلات أشجار الزيتون والموالح والمانجو والعنب، إضافة إلى توفير بعض أنواع أشجار الفاكهة التي تتماشى مع الظروف الجوية لكل مدينة من مدن المحافظة.

وأكد أن الإنتاجية النباتية المتوقعة من المزرعة تصل إلى 100 ألف شتلة سنويًا من أنواع الخضر والنباتات الطبية والعطرية المختلفة، و 50 ألف شتلة سنويًا من أنواع أشجار الفاكهة والزينة.