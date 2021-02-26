200 متدربة في برنامج "حوراء لجنة الأفلاج" للإنتاج الإعلامي

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ضمن برامج متنوعة لتأهيل وتدريب السيدات بالمحافظة

نفذ نادي حوراء النسائي بلجنة الأفلاج الاجتماعية، برنامجاً تدريبياً للإنتاج الإعلامي عن طريق "الزوم" استفادت منه 200 متدربة من فتيات المحافظة.

وتضمنت محاور البرنامج التدريبي "المونتاج بالجوال" الذي نفذته المدربة خلود البلوي، وتضمن إتقان فن المونتاج والإخراج النهائي، والقدرة على خلق فكرة بما يتناسب مع الموضوع المطلوب وتدريب الفتيات على تصميم مونتاج إعلامي متكامل باستخدام الهواتف الذكية.

يذكر أن نادي حوراء النسائي بلجنة تنمية الأفلاج قدم برامج تدريبية متنوعة للسيدات بالمحافظة، وخرّج العديد من المتدربات بعد تأهيلهن وتدريبهن في الكثير من المجالات.