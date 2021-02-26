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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أطلقت الكنيسة الإنجيلية ببنها برعاية القس ٱميل أنور صليب راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها، مبادرة جديدة من نوعها تحت عنوان "جيش مصر البرتقالي"

وقال القس إميل أنور صليب، إن تلك المبادرة أطلقتها الكنيسة لدعم عمال النظافة، وتسهيل عملهم عبر تدشين حملة توعوية للتركيز على احترامهم وتقديم الطرق الصحيحة لوضع القمامة.

وشار القس، إلى أن المبادرة تأتي في إطار نهج الكنيسة التى تنظر إلى الإنسان كإنسان، وأن يترجم الدين إلى عمل، وأن الكل يحتاج إلى الحب والتقدير والمجتمع الصحي يجب أن يوفره الكل للكل، والإيمان ليس عقائد نظرية فقط بل سلوك عملي.