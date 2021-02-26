وزير الزراعة يتفقد وحدة أقلمة الشتلات الزراعية بمدينة الطور-صور

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لوحدة أقلمة الشتلات وتقديم الدعم الفني بمنطقة الطور الجديدة، ضمن جولة وزير الزراعة بمدينة الطور لمتابعة المشروعات الزراعية والداجنة والحيوانية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وقال وزير الزراعة إن الوزارة تقوم بإنشاء وحدات لأقلمة الشتلات في كافة محافظات مصر، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الشتلات، وتقديم الدعم الفني للمزارعين ، وتوفير الشتلات الزراعية بمختلف أنواعها بالمجان لتشجيع صغار المزارعين.

وأشار إلى أنه جرى إسناد متابعة هذه الوحدات لمركز بحوث الزراعة التابع للوزارة، والذي يقوم بتحديد أنواع الشتلات الزراعية التي تناسب مناخ وتربة كل محافظة، ومن المقرر أن توفر وحدة أقلمة الشتلات بمدينة الطور نحو مليون شتلة سنويًا.

وأوضح أن الوحدة ستوفر شتلات ذات جودة عالية على مدار العام من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، وهذه الشتلات خالية تمامًا من الأمراض.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري الاستعانة بالوحدة في تشجير الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة، وسد احتياجات المنتجعات والفنادق السياحية من شتلات الزينة والصبارات والأسيجة بأنواعها المختلفة، وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.

وقال المحافظ: "فيما يختص بشتلات الفاكهة، فإن المستهدف من إنتاج الوحدة منها سيوفر ما يقرب من 30% من إجمالي عدد الشتلات المطلوبة سنويًا، ومن الناحية الاقتصادية ستوفر الوحدة أسعار الشتلات بمبلغ رمزي لن يتعدى تكلفة الإنتاج مع هامش ربح بسيط، مما سيوفر ما يقرب من 25% من أسعار شراء الشتلات من خارج المحافظة".