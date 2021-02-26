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مقتل 34 حوثيًا بنيران الجيش اليمني في محافظة مأرب

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مقتل 34 حوثيًا بنيران الجيش اليمني في محافظة مأرب مقتل 34 حوثيًا بنيران الجيش اليمني في محافظة مأرب

مصراوي Masrawy

05:30 م الجمعة 26 فبراير 2021

عدن - (أ ش أ):

قُتل 34 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري يمني قوله، إن قوات الجيش والمقاومة خاضوا منذ ساعات الصباح الأولى معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في عدّة جبهات بمديرية صرواح، ما أسفر عن 34 عنصرًا حوثيًا خلال المواجهات التي انتهت بفرار الميليشيات.

وأوضح أن مدفعية الجيش استهدفت ثكنات وآليات تابعة للميليشيا الحوثية وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة منها تدمير أربعة أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة، ومصرع وجرح جميع من كانوا على متنها.

بالتزامن مع ذلك استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوفهم، منها تدمير 3 أطقم كانت تحمل أسلحة وذخائر.

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