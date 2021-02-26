بالصور.. مشاركة غواصين من فلسطين البحث عن ضحايا "لنش بورسعيد" الغارق

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت مجموعة "غواصي الخير" بدولة فلسطين، اليوم الجمعة، مشاركتها في أعمال البحث عن ضحايا "لنش" بورسعيد الغارق بغاطس البحر المتوسط وعلى متنه 5 أشخاص، بعد العثور على جثمان ثاني الضحايا على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت المجموعة، في بيان لها، إلى أنه جرى استنفار المتطوعين من مدربين وغواصين وسباحين بالتعاون مع مدارس السباحة، لشن عملية بحث مكثفة عن الضحايا المصريين الغارقين، مضيفين: "الجهود متواصلة حتى نجد المفقودين..رحم الله الشهداء من إخواننا وبلدنا الثاني مصر".

ونجحت جهود فرق الإنقاذ في انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، قبل أن يُعثر على جثة "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عاما على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ3 الآخرين.