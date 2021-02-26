بعد "براءة بابجي".. خال "طفل بورسعيد" يكشف تفاصيل جديدة في الواقعة

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف السيد السيد إبراهيم، خال الطفل زياد، اليوم الجمعة، عن تفاصيل واقعة إلقاء ابن شقيقته لنفسه من أعلى مظلة - "تندة" - بالطابق الثاني بمنطقة عمرو بن العاص في حي الزهور بمحافظة بورسعيد.

وتحدث قائلًا:"والدته كانت في المطبخ تعد الغذاء، وصعد (زياد) إلى المنزل وأغلق باب حجرته على نفسه فسألته والدته: (مالك يا زياد؟ )، فقال لها: (مفيش حاجة يا ماما)، ثم ذهبت للمطبخ وبعد حوالي 10 دقائق سمعت والدته صراخ وعندما خرجت أخبرتها جارتها أن ابنها سقط في الشارع ولا نعلم سبب صعوده وجلوسه على (التندة) ورفضه الاستجابة لمحاولات الجيران لإنزاله".

وتابع حديثه:"اليوم الذي سبق الواقعة نزل إلى (زياد) إلى الشارع كعادته، وأحضر الخبز لوالدته، ثم لعب مع أصدقائه وصعد للمنزل، فلقد كان يومًا طبيعيًا دون أي مشاكل"، وعن ما جرى تداوله عن أن لعبة (بابجي) الإلكترونية السبب في الواقعة، قال:"هو أصلًا معندوش تليفون (تاتش) لكن معه تليفون (زراير) قديم لكي تتابعه والدته عندما يذهب للدروس".

وأشار إلى أن والد "زياد" يعمل سائق، ووالدته تعمل في الصباح لمساعدة والده، وتأتي من العمل إلى المطبخ لكي تحضر لهم الطعام.

وكانت والدة الطفل قالت في تصريحات لها إن ما تردد حول سقوط ابنها بسبب لعبة بابجي مجرد شائعات.

وتلقي الدكتور عادل تعيلب، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إخطارًا، أول أمس، بوصول الطفل إلى مستشفى الزهور مصابًا بكسر في الفقرات القطنية اثر سقوطه من المرتفع، وتحرر المحضر رقم 810 لسنة 2021، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري عن ملابسات الواقعة.

وتبين من فيديو الواقعة تواجد الطفل "زياد.م.م"، 13 عامًا، أعلى مظلة بالدور الثاني في منطقة عمرو بن العاص في حي الزهور، وهو يتحدث بصوت عالي:"محدش يقولي أطلع.. وربنا اللي هيكلم معايا لهرمي نفسي" ثم يلقي بنفسه من أعلى وسط حالة من الهلع والصراخ من المتواجدين بالمنطقة.