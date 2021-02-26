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في واقعة "شائعة بابجي".. تدهور الحالة الصحية لـ"طفل بورسعيد"

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في واقعة "شائعة بابجي".. تدهور الحالة الصحية لـ"طفل بورسعيد" في واقعة "شائعة بابجي".. تدهور الحالة الصحية لـ"طفل بورسعيد"

مصراوي Masrawy

04:43 م الجمعة 26 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قالت ناهد علي، ممثل الدفاع الاجتماعي بلجنة حماية الطفل بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إن حالة الطفل "زياد محمد"، الذي ألقى بنفسه منذ يومين من أعلى " تندة" بالدور الثاني بمنطقة عمرو بن العاص في حي الزهور، تدهورت قليلًا وهو الآن بالعناية المركزة.

وأشارت "ناهد علي" إلى أنه جرى إعداد تقرير كامل عن حالة الطفل الصحية بناء على بلاغ نجدة حماية الطفل رقم 22565، مضيفة أنه يعاني من كسور في 4 فقرات بالظهر وكسر بالقدم اليمنى، وأنه سيجرى مقابلة والدة الطفل "زياد" مساء اليوم، للوقوف على بعض التفاصيل المرتبطة بالواقعة، ولكن بعد الاطمئنان على الطفل واستقرار حالته الصحية.
كانت والدة الطفل نفت في تصريحات لها اليوم الجمعة، أن الواقعة لها علاقة بلعبة "بابجي" وأن ما أثير حول الأمر مجرد شائعات.

وتلقي الدكتور عادل تعيلب، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، أحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، اخطارًا، أول أمس، بوصول الطفل إلى مستشفى الزهور مصابًا بكسر في الفقرات القطنية اثر سقوطه من المرتفع، وتحرر المحضر رقم 810 لسنة 2021، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري عن ملابسات الواقعة.

وتبين من الواقعة تواجد الطفل "زياد.م.م"، 13 عامًا، أعلى مظلة بالدور الثاني في منطقة عمرو بن العاص في حي الزهور، وهو يتحدث بصوت عالي:"محدش يقولي أطلع.. وربنا اللي هيكلم معايا لهرمي نفسي" ثم يلقي بنفسه من أعلى في ظل حالة من الهلع والصراخ من المتواجدين بالمنطقة.

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