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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قال العميد رضا فوزي، مدير إدارة المرور بالشرقية، إن واقعة مرور قطيع يضم نحو 1000 رأس ماشية وعبورهم كوبري "الصاغة" بمدينة الزقازيق، لم تؤثر على حركة المرور.

وأضاف مدير مرور الشرقية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الواقعة لم تستغرق سوى دقائق قليلة، منوهًا بعدم وجود أية محاضر جرى تحريرها بشأن الرحالة، وأنه جرى التعامل مع الواقعة بحكمة وغلق الطريق والسماح بعبورهم لعدم تأثر الحركة المرورية نظرًا للعدد الكبير للقطيع وتجنب خروج الأبقار عن السيطرة، والتنبيه عليهم بعدم تكرار الواقعة مرةً أخرى.

كان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لعبور قطيع من الأبقار كوبري "الصاغة" بمدينة الزقازيق بالشرقية، وسط تأثر ملحوظ للحركة المرورية استمر لدقائق قليلة.

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