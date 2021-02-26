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مقتل شخص وإصابة شقيقه في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

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مقتل شخص وإصابة شقيقه في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط مقتل شخص وإصابة شقيقه في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

مصراوي Masrawy

04:35 م الجمعة 26 فبراير 2021

أسيوط- محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب شقيقه، اليوم الجمعة، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين إثر تجدد خصومة ثأرية بمركز ساحل سليم في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود حالة وفاة ومصاب.

وأشارت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة بمركز ساحل سليم بين عائلتين، نتيجة خلافات ثأرية قديمة، و أسفرت المشاجرة عن مقتل "سالم . م. س" وإصابة شقيقه "الطيب. م.س"، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة علي المشاجرة.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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