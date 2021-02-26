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الأمم المتحدة تفرض عقوبات على مسؤول حوثي في صنعاء

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الأمم المتحدة تفرض عقوبات على مسؤول حوثي في صنعاء الأمم المتحدة تفرض عقوبات على مسؤول حوثي في صنعاء

مصراوي Masrawy

04:08 م الجمعة 26 فبراير 2021

نيويورك - أ ش أ

فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على مسؤول أمني كبير في شرطة الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الانقلابيون، مشيرًا إلى دوره البارز في "الترهيب والاعتقالات المنهجية والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي واغتصاب نساء ناشطات سياسيًا".

وذكر قرار المجلس الذي صدر بأغلبية 14 صوتًا، دون معارضة، مع امتناع عن التصويت وفقا لقناة (العربية) ، أن مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء سلطان صالح عيضة زابن مسؤول بشكل مباشر أو بحكم سلطته عن استخدام أماكن احتجاز متعددة، بما في ذلك مراكز الشرطة، والسجون ومراكز الاحتجاز، في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتابع: "في هذه المواقع، تعرضت النساء، بما في ذلك فتاة قاصر واحدة على الأقل، للاختفاء القسري والاستجواب المتكرر والاغتصاب والتعذيب والحرمان من العلاج الطبي في الوقت المناسب والسخرة.. وأن زابن نفسه مارس التعذيب بشكل مباشر في بعض الحالات".

وأضاف المجلس، في معرض فرض حظر سفر وحظر توريد أسلحة لزابن، أنه شارك في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بما في ذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي المعمول به وانتهاكات حقوق الإنسان.

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مصراوي Masrawy

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