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وزير الزراعة يوجه بدعم الاستثمار الزراعي في جنوب سيناء

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وزير الزراعة يوجه بدعم الاستثمار الزراعي في جنوب سيناء وزير الزراعة يوجه بدعم الاستثمار الزراعي في جنوب سيناء

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03:40 م الجمعة 26 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القيادة السياسية تعطي أولوية لتنمية سيناء، من خلال إقامة مشروعات متكاملة مثل المزارع النموذجية الحديثة التي تضم صوب زراعية وزراعات فردية من الموالح وأشجار الزيتون والفاكهة، إضافة إلى المزارع السمكية والحيوانية، للاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي بها من المحاصيل الزراعية وتحويلها إلى سلة غذائية.

ووجه وزير الزراعة بضرورة وضع كافة إمكانيات وزارة الزراعة لخدمة المجال الزراعي على أرض جنوب سيناء، ودعم ملف الاستثمار الزراعي بها وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج، وإتاحة الفرصة للمزارعين في التوسع الزراعي، من خلال تشجيعهم على إقامة مشروعات متكاملة عن طريق الاستفادة من القروض الميسرة التي يمنحها البنك الزراعي للمزارعين.

كما وجه بتوفير كافة الخدمات البيطرية لمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن، لدعم وتنشيط السياحة الرياضة.

جاء ذلك خلال الجولة الذي قام بها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بمدينة الطور لمتابعة المشروعات الزراعية والداجنة والحيوانية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وعدد من القيادات بوزارة الزراعة، وعدد من الجهاز التنفيذي بجنوب سيناء.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تدعم الملف الزراعي على أرض سيناء بكافة الإمكانيات، لاستغلال إمكانيتها في الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتشجيع على التوسع في زيادة الركعة الزراعية، ودعم المستثمرين لاقامة مشروعات زراعية بها، والعمل على وتسهيل إجراءات الاستثمار الزراعي على أرض المحافظة.

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