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ضبط طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي في بورسعيد

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ضبط طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي في بورسعيد ضبط طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي في بورسعيد

مصراوي Masrawy

03:37 م الجمعة 26 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الجمعة، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الباعة الجائلين بالأسواق العشوائية بدائرة حي الزهور وبحوزته ربع طن دواجن جرى وضعها داخل أكياس لشركات وهمية غير صالحة للإستهلاك الأدمي، وبها تغيرات واضحة ورائحة غير مقبولة، وذلك بناء على التقرير الطبي، مما يشكل ضررًا على صحة المستهلكين.

وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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