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ضمن مبادرة "حياة كريمة".. الداخلية تنظم قافلة خدمية وإنسانية لقرى الجيزة والبحيرة

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ضمن مبادرة "حياة كريمة".. الداخلية تنظم قافلة خدمية وإنسانية لقرى الجيزة والبحيرة ضمن مبادرة "حياة كريمة".. الداخلية تنظم قافلة خدمية وإنسانية لقرى الجيزة والبحيرة

مصراوي Masrawy

03:09 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

أوفدت وزارة الداخلية، قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بنطاق محافظتي "الجيزة – البحيرة".

واستهدفت القافلة قرى عرب العبادية، الديمسى، المنشى" بدائرة مركز شرطة الصف، وقرى جبارس-عبد الحليم محمود – أحمد بدوي بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود وغرب النوبارية.

كما تم توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين – مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين وتعظيماً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية.

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