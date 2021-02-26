أخبار عاجلة

شاهد.. لحظة تدمير طائرة مسيَّرة "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية -
في مشهد يذكِّر بأزمة أكتوبر 2019.. احتجاجات في مدن لبنانية عدة إثر هبوط جديد لليرة -
لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكي توافق على تولي بيرنز رئاسة الـCIA -
أيقونة الابتزاز..! -
"آل الشيخ": المبادرة الدعوية بالشراكة مع "التعليم" و"أمن الدولة" عمل تكاملي يوافق رؤى القيادة -
بعد تراشق حاد.. "أردوغان" يعرض التعاون الثنائي مع الرئيس الفرنسي -
"الصحة البريطانية": نعمل على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة -
مجلس الوزراء يثمِّن كفاءة "الدفاع الجوي" في التصدي وإحباط تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية -
الأهلي يستعيد خدمات الروماني "ميتريتا"..  قبل لقاء ضمك -
السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

وزير الزراعة: دور القطاع الخاص ضرورة لتطوير المنظومة في جنوب سيناء (صور)

Print
وزير الزراعة: دور القطاع الخاص ضرورة لتطوير المنظومة في جنوب سيناء (صور) وزير الزراعة: دور القطاع الخاص ضرورة لتطوير المنظومة في جنوب سيناء (صور)

مصراوي Masrawy

03:08 م الجمعة 26 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينة الطور لمتابعة المشروعات الزراعية والداجنة والحيوانية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وزار وزير الزراعة والوفد المرافق له المجزر الآلي بمدينة الطور، والذي يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠ عجل في الساعة. كما تفقد معصرة الزيتون، ومزرعة الخير التي سوف تستقبل ٣٠٠٠ عجل سوداني، مزرعة المغربي ومزرعة الدواجن لإنتاج بيض المائدة على مساحة ١٧ فدان وبطاقة ٥٠٠٠ فرخة. ومزرعة تسمين الدواجن المقامة على مساحة خمسة فدادين، وتضم معصرة وثلاث عنابر لإنتاج بدارة التسمين بطاقات ٥٠٠٠ كتكوت لكل دورة،

وانتقد وزير الزراعة عدم استغلال بعض الأصول المملوكة للوزارة ببعض مدن المحافظة، وقال إن جنوب سيناء تمتلك المباني والمنشآت والصوب التي لابد من استغلالها لتعظيم قيمتها الإنتاجية، خاصة أن الوزارة تسعي حاليا لتطوير وتنمية القطاع الزراعي، والسعي لاستصلاح ما يقرب من ٤ ملايين فدان٠

وأشاد "القصير" بالتطور الذي يشهده المجزر مؤكدًا أنه يعد نموذجًا للمجازر النصف آلية، وأن العجول التي سيجري استقبالها وذبحها في المجزر تساعد على زيادة الرواج الاقتصادي بالمحافظة، وتوفر اللحوم الحمراء الحية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأعلن الوزير خلال زيارته عن تكليف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء لتطوير معصرة زيت الزيتون بمدينة الطور، والتي تقوم بعصر الزيتون علي البارد.

وقال وزير الزراعة خلال تفقد مزرعة بدارة لتسمين الدواجن أن المزرعة تحتاج إلي تطوير واستغلال الأصول الموجودة، ومساهمة القطاع الخاص والشباب ضرورة لاستغلال الصوب والعنابر غير المستغلة بهدف زيادة الإنتاجية.

من جانبه أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب ﺳﻴﻨﺎء، عن دعم الزراعة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه لتطوير المزارع وأن هذه المرة الثانية التي يجري دعم القطاع الزراعي عن طريق المحافظة.

ووصف محافظ جنوب سيناء زيارة وزير الزراعة للمحافظة بالزيارة التاريخية لكونها تهدف إلى تطوير الزراعة وحل مشاكل المزارعين، والتي تتلخص في تقنين الأوضاع، وتوفير دعم من الدولة للمزارعين، وتوصيل المرافق لهم، والمساعدة في تسويق المنتجات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية