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ضبط 6 أطنان دواجن وأسماك مجهولة المصدر في الشرقية

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ضبط 6 أطنان دواجن وأسماك مجهولة المصدر في الشرقية ضبط 6 أطنان دواجن وأسماك مجهولة المصدر في الشرقية

مصراوي Masrawy

03:06 م الجمعة 26 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بإشراف الدكتور بركات محمد علي، مدير المديرية، عدة حملات تفتيشية على مدى الأسابيع الأربعة الماضية؛ لضبط ومراجعة الأسماك والدواجن اللحوم المعروضة في الأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وشهدت الحملات تحرير 123 محضر مخالفة لمحلات جزارة وثلاجات حفظ لحوم ومجازر دواجن، فضلًا عن مخالفات بمحلات بيع دواجن ومحلات وشادر بيع أسماك، فيما جرى ضبط 579 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وجرى ضبط 3 أطنان و32 كيلو لحوم مُجمدة ولحوم مُصنعة، و44 كيلو كبدة، و80 كيلو دواجن و2 طن و306 كيلو أسماك، جميعها مجهولة المصدر، وجرى سحب عينات لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.

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