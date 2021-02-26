مصرع طفلين صدمتهما سيارة في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي طفلان، مصرعهما، اليوم الجمعة؛ إثر سقوطهما أسفل عجلات سيارة دهستهما في عزبة "الفلاحة المنشية" ببلبيس بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول كلٍ من: الطفلة "إسراء.م.ص" 6 أعوام، ونجل عمها "صلاح.م.ص" 3 أعوام، مُقيمين بعزبة "الفلاحة المنشية" التابعة لقرية "أولاد سيف" ببلبيس، جثث هامدة.

وتبين مصرع الطفلين أسفل عجلات سيارة دهستهما بالعزبة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.