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جامعة أسيوط تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

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جامعة أسيوط تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة أسيوط تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

مصراوي Masrawy

03:02 م الجمعة 26 فبراير 2021


أسيوط ـ محمود عجمي:

أنهت جامعة أسيوط، استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة العملية والنظرية، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل، وسط إجراءات احترازية في الحرم الجامعي واللجان الامتحانية، للوقاية من المستجد.

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أكثر من 83 ألف طالب وطالبة المقرر عودتهم يوم الأحد القادم 28 من فبراير الجاري بكافة كليات الجامعة العملية والنظرية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى بدأ الفصل الدراسي الثاني بانعقاد أعمال الامتحانات النظرية والعملية والتي جرى إرجائها من الفصل الدراسي الأول على أن يعقب ذلك انطلاق العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني، والمقرر أن يمتد 3 أسابيع إضافية وذلك وفق القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور طارق الجمال، أنه وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيحق للطالب الاعتذار عن أداء الامتحانات وذلك في حالة تخوفه في ظل استمرار جائحة كورونا؛ مشيرًا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن بيئة صحية آمنة لأبناء الجامعة من الطلاب والحفاظ على صحة وسلامة كافة المنتسبين لها.

وأضاف الجمال، أنه جرى استخدام 30% فقط من صالات الامتحانات في عقد اللجان وذلك بما يضمن الحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، فضلًا عن تعميم نظام التصحيح الإلكتروني هذا العام لأول مرة على كافة كليات الجامعة وذلك باستخدام " البابل شيت " والذي يعتمد على أسئلة الاختيار المتعدد والصح والخطأ فى وضع أسئلة الامتحانات.
وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر التشديد على استقبال الطلاب على البوابات بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامات وفى ظل انطلاق مبادرة تطوعية ينظمها اتحاد طلاب الجامعة تحت عنوان "أطمن معانا" وتحت إشراف اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وذلك للتعاون في مراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وبمشاركة 100 طالب من مختلف كليات الجامعة.

وأضاف الدكتور شحاتة غريب، أن استعداد كافة الكليات على انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني على نحو آمن ومنظم وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية التي جرى تطبيقها خلال العام الماضي ونجاح تفعيل الإيميل الأكاديمي للطلاب لتسهيل العبور على المنصات التعليمية وتقديم المقررات الدراسية إلكترونيًا على اسطوانات مدمجة ورفع المحاضرات إلكترونيًا في ظل تطبيق التعليم الهجين الذي يدمج بين الحضور الفعلي للطلاب وحضورهم إلكترونيًا عبر المنصات التعليمية، موضحاً أنه من المقرر أن لا يتجاوز حضور طلاب الكليات النظرية أكثر من يومين أسبوعيًا، أما طلاب الكليات العملية في تراوح ما بين 3 إلى 4 أيام أسبوعيًا.

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