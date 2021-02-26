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فحص 1500 حالة خلال قافلة طبية مجانية في بني سويف

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فحص 1500 حالة خلال قافلة طبية مجانية في بني سويف فحص 1500 حالة خلال قافلة طبية مجانية في بني سويف

مصراوي Masrawy

02:54 م الجمعة 26 فبراير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية هرم ميدوم بمركز الواسطى، اليوم الجمعة، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.
شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1510 مواطنا، وإجراء 179 تحليل الدم، و34 تحليل طفيليات، وإجراء 30 أشعة، 38 موجات فوق صوتية، وتحويل 25 مريضًا للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ112 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات ( الالتهاب الكبدي الفيروسي – المستجد- أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة

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