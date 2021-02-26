استبدال كشافات الإنارة في قرى واحة الخارجة بـ"الموفرة"

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، من تركيب كشافات الإنارة "الليد" بقرية عزب الشركة، فيما تواصل الوحدة المحلية إحلال وتجديد وتطوير منظومة الإنارة العامة بتغيير كشافات الإضاءة الليلية "كشافات الصوديوم" بكشافات ليد فائقة الإضاءة جديدة بالميادين والشوارع الرئيسية والطرق السريعة، في إطار خطة المركز لإحلال وتجديد الكشافات القديمة بأخرى موفرة ذات مظهر حضاري.

وأشار المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، إلى مواصلة الوحدة المحلية لمدينة الخارجة، تركيب كشافات الليد الموفرة للطاقة بأحياء وشوارع المدينة، موضحًا إنه يجري استبدال الكشافات العادية بكشافات ليد موفرة للطاقة.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أن الوحدة المحلية تواصل استكمال باقي المناطق الأخرى بمعرفة العاملين بقسم الإنارة بالوحدة المحلية لمدينة الخارجة، وأن الخطة تتضمن تحويل جميع كشافات أحياء وقرى المركز من تقليدية مستهلكة للطاقة إلى "ليد" موفرة.

ولفت الطماوي، إلى أن المنظومة تؤدى إلى توفير في الطاقة الكهربية المستهلكة شهرياً، بالإضافة إلى استقرار وانتظام شبكة الإنارة وسهولة الصيانة بعد تركيب كشافات "الليد".

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إلى استمرار حملات النظافة بالشوارع والميادين بصفة يومية، وكذلك الإصلاح السريع لأية أعطال في خطوط مياه الشرب أو الصرف الصحي، ومتابعة أعمال الحفر وتوصيل خطوط الغاز بمدينة الخارجة.