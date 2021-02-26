صور.. تطعيم نائب رئيس جامعة أسيوط باللقاح المضاد لفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

حصلت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الجمعة، على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبدأت جامعة أسيوط تقديم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، وذلك في ضوء توجيهات الدولة ورعايتها جميع الفرق الطبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وحرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد مصدر مسئول بمستشفى أسيوط الجامعي، أنه جرى تطعيم الأطقم الطبية العاملين بالمستشفيات الجامعية تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ مشيرًا إلى إعطاء جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لكل من الأطقم التي تتلقى اللقاح.