مصرع سائق في اصطدام سيارة نقل بصخرة على "صحراوي أسيوط"

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي سائق مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث اصطدام سيارة نصف نقل بأحد الصخور على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أبنوب في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة نصف نقل بأحد الصخور ووجود حالة وفاة.

انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الأولية تبين اصطدام سيارة نصف نقل رقم "2491 ن ص أ" بأحد الصخور بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن مصرع "إبراهيم.ز.م" 50 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.