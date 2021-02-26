قاض ومفكر ومؤرخ".. من هو المستشار "طارق البشري" الذي وافته المنية صباح اليوم؟

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مصراوي Masrawy



كتب- محمود الشوربجي:

توفي صباح اليوم الجمعة، المستشار طارق البشري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، عن عمر يناهز 88 عاماً، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وتم تشييع جثمان المستشار طارق البشري من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، عقب صلاة الجمعة، بحضور عدد من مُحبيه ومستشاري المجلس.

المستشار طارق عبد الفتاح سليم البشري هو قاض متقاعد ومفكر ومؤرخ وأحد أبرز القانونين المصريين، شغل منصب النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة المصري، ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لعدة سنوات.

ولد المستشار البشري، في الأول من نوفمبر عام 1933، بحي الحلمية في القاهرة، وينحدر من أسرة البشري التي ترجع إلى "محلة بشر" في مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

تخرج طارق البشري من كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1953، وعُين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998، بعدما ترك إرثًا من الفتاوى والآراء الاستشارية بمجلس الدولة.

وبدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967، وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي"، أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو يكتب في القانون والتاريخ والفكر، ومتزوج وله ولدان هما عماد وزياد.

في فبراير 2011 عُين البشري من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كرئيس للجنة المعنية بتعديل الدستور المصري.

من أبرز مؤلفات البشري، "الحركة السياسية في مصر 1945 - 1952م، صدر سنة 1972"، "الديمقراطية والناصرية، صدر 197"، "سعد زغلول يفاوض الاستعمار: دراسة في المفاوضات المصرية - البريطانية 20 - 1924، صدر سنة 1977"، "المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، صدر سنة 1981"، وسلسلة كتب بعنوان رئيسي "في المسألة الإسلامية المعاصرة " بدأ صدورها سنة 1996.