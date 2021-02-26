إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في الشرقية

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الشرقية – فاطمة الديب

استقبل مستشفى أبو كبير المركزي بالشرقية، اليوم الجمعة، 6 أشخاص، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بقرية "هربيط" بأبو كبير.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي، بوصول كلًا من: "عاطف.ا.ع" 50 عامًا، عامل، و"وليد.ا.م" 33 عامًا، عامل، و"إبراهيم.أ.أ" 75 عامًا، عامل، و"عطيات.م.ح" 45 عامًا، ربة منزل، و"أحمد.ح.إ" 30 عامًا، عامل، و"منى.س.ب" 25 عامًا، ربة منزل، جميعهم مُقيمين بقرية "هربيط" بأبو كبير، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين نشوب مشاجرة بين أفراد عائلتين بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن حدوث الإصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.