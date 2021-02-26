مصرع سائق في تصادم سيارتين نقل بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy



الشرقية – فاطمة الديب:

لقى سائق سيارة نقل، مصرعه، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارته وسيارة أخرى على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحرواي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.

واستقبل مستشفى "التأمين الصحي" بالعاشر من رمضان، جثة المتوفى محمد نجيب علي، 45 عامًا، سائق، مُقيم بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، فيما تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، كان المتوفى يقود إحداهما بالقُرب من نزلة الطريق الإقليمي بطريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، تجاه محافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن وفاته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.