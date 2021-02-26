مجانًا.. وزير السياحة يعلن فتح منطقتي "أتريبس ومقابر الحواويش" للجمهور

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، فتح المنطقة الأثرية بأتريبس ومقابر الحواويش الأثرية بالجبل الشرقي بالمجان أمام المواطنين، لمدة شهر، وذلك بمناسبة تطويرها.

وتفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أعمال تطوير وتأهيل المنطقة الأثرية بمعبد أتريبس بالشيخ حمد بالجبل الغربي في سوهاج.

واستمع الوزير لأبرز الأعمال التي جرت بالمكان، والتي تمثلت في تأهيل المنطقة الأثرية لاستقبال الزوار من الوفود السياحة الداخلية والخارجية.

وشملت أعمال التطوير بمنطقة أتريبس إنشاء سور للمنطقة ومظلة انتظار سيارات وسلم صاعد و4 بزارات بإجمالي تكلفة 4 مليون و727 ألف جنيه، كشك إنارة بتكلفة 500 ألف جنيه، إنارة المنطقة والمعبد بتكلفة مليون و900 ألف جنيه، وعمل بوابة على مدخل طريق معبد أتريبس بنجع الشيخ حمد بتكلفة 600 ألف جنيه، ورصف الطريق المؤدي للمنطقة الأثرية بطول 7 كيلو متر بتكلفة 12 مليون جنيه.