"العيال بيعايروني".. معاناة طفل مُصاب بضمور في المخ.. وأمه تناشد الوزيرة

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مصراوي Masrawy



المنيا - محمد النادي:

صعوبات في الحركة والنطق.. هذا هو حال الطفل إسماعيل صاحب الـ10 سنوات، أحد أبناء قرية صندفا التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا؛ لمعاناته من مرض ضمور في المخ.

"العيال في الشارع بتقولي يا أخرس يا أعرج ويعايروني"، بكلمات أخرجها الطفل "إسماعيل وليد سلامة"، بصعوبةدلت على معاناته اليومية بسبب ما يجده من صعوبة في الحركة وكذلك الكلام.

وقال والد الطفل إسماعيل، إن نجله يعاني من مرض ضمور في المخ، بسبب خطأ أثناء ولادته، من خلال الضغط على رأسه بصورة كبيرة، وأنه بسبب ذلك يقوم على علاجه على مدار 10 سنوات هي عمر "إسماعيل".

"نفسي ابني يتعالج وبحزن عليه لما بيحزن على نفسه"، بهذه الجملة، أوضحت "الأم" أنها تمر بحالة نفسية سيئة حزنًا على ابنها، مضيفة أنها وزوجها أصبحا لا يستطيعان تحمل نفقات علاجه بسبب الظروف المادية، وأن "إسماعيل" يحتاج لإجراء عملية جراحية، وكذلك دورات تخاطب.

وأوضحت "الأم"، أن نجلها هو الوحيد بين أبناءها الذي يعاني من هذا المرض، وأنه يواجه معاناة كبيرة حال ذهابه إلى المدرسة، بسبب تزاحم الأطفال، وصعوبة صعود السلم، مشيرة إلى أنها كانت تحرص على خضوعه للعلاج الطبيعي، وكذلك دورات التخاطب؛ إلّا أن ذلك توقف بسبب الظروف المادية.

وناشد الأب والأم، وزيرة الصحة، وكذلك محافظ المنيا، بالعمل على توفير الرعاية الصحية لنجلهما، خاصة وأنهما لا يستطيعان تحمل تلك النفقات.