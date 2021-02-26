حبس 3 متهمين بالإتجار في "الحشيش" بكفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار أحمد شفيق بركات، رئيس نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بحبس 3 عاطلين يقيمون بمدينة مسير الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهم في الموعد القانوني المحدد، وذلك لاتهامهم بالإتجار في الحشيش، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

تبدأ التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، يفيد بضبط وحدة مباحث القسم، بالقبض على 3 أشخاص، وبحوزتهم كميات من الحشيش المخدر، أثناء ترويجها في نطاق مدينة كفر الشيخ.

كانت معلومات وردت إلى الرائد محمد هاني، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه النقيبين محمد عاطف، وعمر واصف، بترويج كل من "محمد.ي"، 19 عامًا، عاطل، و"محمد.ا"، 24 عامًا، عاطل، و"شريف.ع"، 36 عامًا، عاطل، ويقيمون جميعًا بمدينة مسير الجديدة، جوهر الحشيش المخدر في نطاق مدينة كفر الشيخ.

وبالعرض على اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، جرى تشكيل حملة أمنية من مباحث القسم، بالتنسيق مع المقدم رامي شرف الدين، مفتش المباحث، تمهيدًا لإعداد كمين أمني لضبطهم.

جرى القاء القبض على المتهمين الثلاثة أثناء ترويجهم جوهر الحشيش المخدر، وبحوزتهم 24 طربة حشيش، وسلاح آلي "بندقية خرطوش" أجنبية الصنع، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات تستعمل على السلاحيين الناريين المضبوطين، وسيارة أجرة "تاكسي"، لأستخدامها في نشاطهم الإجرامي من خلال التنقل بها.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.