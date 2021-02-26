تحرير غرامات لمخالفة "الإجراءات الاحترازية" في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

شن حي شرق الإسكندرية، اليوم، الجمعة، حملة مكبرة، على المنشآت والمطاعم والمحال، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

من جانبه قال محارب هيلع رئيس حي شرق، أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 غرامات فورية 50 جنيه، وذلك لعدم ارتداء الكمامة بالمقاهي والمحال التجارية والعامة، وتغريم فوري لمنشأتين تجاريتين لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة،

وشدد هيلع، في تصريح له اليوم الجمعة، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستخدام الكمامات الواقية واستخدام أجهزة قياس الحرارة، والأكواب ذات الاستخدام الواحد حفاظا على سلامة المواطنين .