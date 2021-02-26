والدة طفل بورسعيد تبرئ "بابجي": كنت في المطبخ لحظة سقوطه

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نفت ناهد السيد ابراهيم، والدة الطفل زياد، اليوم الجمعة، ما جرى تداوله على عدد من المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن أن لعبة "بابجي" الإلكترونية هي السبب وراء واقعة إلقاء طفلها لنفسه من أعلى مظلة - "تندة" - بالدور الثاني بمنطقة عمرو بن العاص في حي الزهور.

وأيدت والدة الطفل تعجبها وغضبها الشديدين مما جرى تداوله عن أن لعبة "بابجي" وراء واقعة طفلها قائلة:"أنا كنت في المطبخ لحظة سقوطه، مفيش الكلام ده خالص، لا أعلم سبب هذا الحديث الذي جرى نشره".

وتلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، أحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، اخطارًا، أول أمس، بوصول الطفل إلى مستشفى الزهور مصابًا بكسر في الفقرات القطنية اثر سقوطه من المرتفع، وتحرر المحضر رقم 810 لسنة 2021، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري عن ملابسات الواقعة.

وتبين من فيديو الواقعة تواجد الطفل "زياد.م.م"، 13 عامًا، أعلى مظلة بالدور الثاني في منطقة عمرو بن العاص في حي الزهور، وهو يتحدث بصوت عالي:"محدش يقولي أطلع.. وربنا اللي هيكلم معايا لهرمي نفسي" ثم يلقي بنفسه من أعلى وسط حالة من الهلع والصراخ من المتواجدين بالمنطقة.